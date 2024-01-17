Сколько яиц можно съедать в неделю

Продукт должен быть в рационе на регулярной основе

Ценность яиц — в количестве белка, который они поставляют в организм. Но яйца также богаты железом, кальцием, натрием, калием, йодом, фосфором, витамином D, фолиевой кислотой.

Обычно мы привыкли готовить яйца на завтрак, ведь они хорошо питают благодаря ненасыщенным жирным кислотам, что позволяет не чувствовать голода до самого обеда. Яйца должны быть в рационе на постоянной основе, особенно в меню тех, кто следить за весом.

«Поскольку яйца не вызывают сложностей с перевариванием, после их употребления не случается спада энергии, так что блюда из яиц подходят и для обеда. Тем, кто занимается фитнесом в вечернее время, можно поужинать яйцами — они доставят в мышцы важные аминокислоты», — говорят нутрициологи.

В России нормой потребления яиц считается 260 штук в год на человека, то есть еженедельно допустимо съедать по 5 яиц, при этом не следует есть более двух яиц за раз.