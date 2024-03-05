Грудное вскармливание позволяет скорее прийти в форму после родов

Какие еще преимущества для женщины имеет естественное кормление

Грудное молоко считается лучшей пищей для новорожденного, оно снабжает организм ребенка энергией, высококачественными пищевыми нутриентами, большим разнообразием биологически активных компонентов.

«При грудном вскармливании правильно созревают различные органы и системы, лучше идет физическое, психомоторное и интеллектуальное развитие, снижается частота респираторных и желудочно-кишечных инфекций в первые недели и месяцы жизни малыша», — говорят специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Грудное вскармливание также полезно и для матери. При нем:

• повышается выработка окситоцина, ускоряющего процесс восстановления организма после родов;

• растет устойчивость женщины к стрессам;

• наблюдается более выраженная потеря веса после беременности;

• снижаются риски развития рака молочной железы и яичников;

• сокращается вероятность формирования остеопороза и переломов костей в постменопаузе;

• осуществляется профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

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