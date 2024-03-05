Грудное молоко считается лучшей пищей для новорожденного, оно снабжает организм ребенка энергией, высококачественными пищевыми нутриентами, большим разнообразием биологически активных компонентов.

«При грудном вскармливании правильно созревают различные органы и системы, лучше идет физическое, психомоторное и интеллектуальное развитие, снижается частота респираторных и желудочно-кишечных инфекций в первые недели и месяцы жизни малыша», — говорят специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Грудное вскармливание также полезно и для матери. При нем:

• повышается выработка окситоцина, ускоряющего процесс восстановления организма после родов;

• растет устойчивость женщины к стрессам;

• наблюдается более выраженная потеря веса после беременности;

• снижаются риски развития рака молочной железы и яичников;

• сокращается вероятность формирования остеопороза и переломов костей в постменопаузе;

• осуществляется профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

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