Как голос матери влияет на ребенка

Он имеет глубокое эмоциональное и развивающее воздействие

Исследования доказали, что материнский голос ребенок начинает воспринимать, еще находясь в утробе. Для новорожденного голос матери является наиболее предпочтительным звуком среди всех, он считается акустическим символом уюта, безопасности и комфорта, является источником утешения и поддержки для ребенка.

От громких же и неожиданных звуков, высокого тона голоса у малышей развивается беспокойство, что влечет за собой изменения ритма сердца и дыхания, а ритмичные низкочастотные звуки, например пение мамы, способны успокоить ребенка.

«К трем месяцам у младенца появляется „комплекс оживления“ — это эмоциональная реакция на значимых взрослых. При виде матери и в ответ на ее голос малыш начинает внимательно разглядывать лицо взрослого, улыбаться, усиленно двигать ручками и ножками, а также издавать звуки гуления», — информируют специалисты Минздрава РФ.

К четырем месяцам ребенок чаще улыбается на мамин голос, а к полугоду дети проявляют выраженную тревожность, если слышат маму, но не могут ее увидеть поблизости.