Горячая еда может спровоцировать рак желудка

Почему опасно есть блюда обжигающей температуры

Если зимой вы предпочитаете есть еду погорячее, вы подвергаете серьезным рискам свои ЖКТ-органы, вплоть до опасности развития онкологии. Даже если вы очень голодны или спешите, всегда помните, что температура еды должна быть приятной, а не обжигающе горячей, потому давайте немного времени блюдам и напиткам слегка остыть.

При употреблении продуктов температурой выше 60°C возможно повреждение слизистой оболочки рта, пищевода и желудка. Очень горячая пища вызывает ожоги тканей, способные привести к воспалению, образованию язв и даже хроническим заболеваниям, таким как гастрит и эзофагит.

«Исследования показывают, что регулярное употребление горячей пищи увеличивает вероятность развития рака ротовой полости, гортани, пищевода и желудка. Всемирная организация здравоохранения даже относит напитки горячее 65°С к группе канцерогенов второго уровня опасности», — предупреждают гастроэнтерологи.

Горячая еда также ухудшает усвоение питательных веществ. Высокая температура разрушает ферменты слюны и желудочного сока, необходимые для нормального расщепления белков, жиров и углеводов.

Регулярное раздражение слизистой оболочки горячим приводит и к ослаблению нижнего пищеводного сфинктера, вызывая заброс кислого содержимого обратно в пищевод и ротовую полость.

Читайте также: Из-за чего с наступлением холодов хочется больше жирной и калорийной пищи.

Смотрите еще: В чем польза и вред острой пищи.