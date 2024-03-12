Этот фастфуд считается менее вредным

Иногда можно баловать себя «запрещенкой»

Даже если человек строго следит за питанием и не позволяет себе определенной пищи, иногда может возникать желание съесть что-нибудь из фастфуда. Наиболее безвредными в этой категории считаются три варианта блюд: шаурма — о ее пользе мы писали здесь, бургеры и пицца.

Ингредиенты, которые используются для этих блюд, обычно являются полезными: в них содержатся белки, жиры, углеводы, аминокислоты и прочие питательные вещества. Если мясо для бургера не пережарено и не изобилует маслом, а в пицце вместо колбасы использовано непереработанное мясо, такие приемы пищи в умеренном количестве порой допустимы.