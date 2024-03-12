Этот анализ нужно сдать при нарушениях работы ЖКТ

Диагностика помогает выявить онкопатологию и другие проблемы

При наличии изжоги, вздутия живота, отрыжки, тошноты, беспричинных рвотных позывов, диареи или запоров, при беспричинном стремительном снижении веса необходимо провести исследование кала на скрытую кровь.

«Если результат анализа окажется положительным, паниковать не следует. Необходимо сразу же обратиться к лечащему врачу для определения дальнейшей тактики дообследования и лечения. Помните, что лучшей диагностикой заболеваний кишечника является колоноскопия, а анализ кала на скрытую кровь является скрининговым методом, который помогает отобрать пациентов, находящихся в группе риска по заболеваниям ЖКТ», — говорит терапевт городской клинической поликлиники № 5 Челябинска Екатерина Светенко.

За неделю до сдачи анализа нужно временно отменить лекарственные препараты: все слабительные, сульфат бария, железа, ректальные свечи, ферменты. Нельзя использовать клизмы и проводить колоноскопию. Женщинам запрещено выполнять сбор кала в период менструации и последующие три дня после нее.

Исследование делается только по назначению лечащего врача при наличии жалоб и показаний или с профилактической целью в рамках диспансеризации один раз в два года в возрасте от 40 до 64 лет, а с 65 до 75 лет — ежегодно.

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