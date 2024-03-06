После 50 лет колоноскопия показана всем

Проверяться нужно и при отсутствии жалоб

Если вам уже исполнилось 50 лет, а на колоноскопии вы еще не были, пора записываться на обследование. Дело в том, что данный диагностический метод показан всем, кто переместился в возрастную категорию 50+, даже тем, кто никак не жалуется на свой кишечник и имеет хорошие анализы.

«Все потому, что аденомы (полипы) толстой кишки у лиц старше 40 лет выявляются в 5—10% случаев, а в возрасте 50—59 лет — уже в 35% случаев. Обследование особенно важно тем, у кого в семье имеются онкологические патологии, воспалительные заболевания кишки и/или выявлены полипы толстой кишки», — объясняет врач-эндоскопист высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Андрей Акинфин.

Колоноскопия является единственным способом определения предракового заболевания толстого кишечника и онкологии в начальной стадии, когда пациента еще можно спасти.