Этим утренним ритуалом можно снизить стресс

Простые привычки позволяют улучшить жизнь

Сократить выраженность стресса, повысить концентрацию и позаботиться о благополучии своей психики позволит простая утренняя привычка — достаточно всегда заправлять кровать.

«Благодаря ритуалам и традициям нервная система удерживается в рамках. Правильные привычки дают нам возможность ощутить безопасность, стабильность, контроль над ситуацией и позволяют навести определенный порядок в жизни, сократив выраженность стрессового воздействия и тревожности на организм», — говорят психологи.

Отмечено, что люди, ежедневно прибирающие свою постель по утрам, отличаются большим самоконтролем и устойчивостью в стрессовых ситуациях. Приверженность этой привычке также благотворно влияет на представителей старшей возрастной группы за счет поддержания их когнитивных функций — памяти и ясности мысли.

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