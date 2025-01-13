Эти травы настраивают мозг на работу

Из чего заварить чай, чтобы повысить продуктивность

Фитотерапевты советуют добавлять в чай травы-адаптогены всем, кто хочет расшевелить свои извилины. Такие травы оптимизируют работу всего организма, тем самым способствуя лучшему функционированию мозга, оказывают поддержку иммунной системе и улучшают качество жизни.

«К неклассическим адаптогенам относятся подорожник и солодка, первый действует через пищеварительный тракт, а вторая — через надпочечники», — говорят специалисты.

Классическим адаптогенам стимуляция удается непосредственно через головной мозг, в этом случае результат будет от приема женьшеня, элеутерококка, левзеи, копеечника, родиолы розовой, лимонника китайского.

Важно! Перед началом фитотерапии нужно проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний к употреблению того или иного растения.

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