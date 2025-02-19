Появление седины мало кого оставляет равнодушным, особенно такие изменения во внешности расстраивают женщин. Когда седых волос становится много, выхода может быть только два — либо смириться, либо прибегнуть к окрашиванию. Но существуют способы, которые способны предотвратить раннее поседение.
«Одной из причин появления преждевременной седины являются дефицитные состояния, когда организм нуждается в железе, цинке, меди, витаминах B12 и D, фолиевой кислоте, селене. Предупредить нехватку этих компонентов могут определенные продукты», — говорят диетологи.
Нужные вещества содержатся, например, в моркови, брокколи, орехах, жирной рыбе, яйцах, чечевице.
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