Эти продукты способны сдержать появление седины

Волосы могут лишаться пигмента при дефицитных состояниях

Появление седины мало кого оставляет равнодушным, особенно такие изменения во внешности расстраивают женщин. Когда седых волос становится много, выхода может быть только два — либо смириться, либо прибегнуть к окрашиванию. Но существуют способы, которые способны предотвратить раннее поседение.

«Одной из причин появления преждевременной седины являются дефицитные состояния, когда организм нуждается в железе, цинке, меди, витаминах B12 и D, фолиевой кислоте, селене. Предупредить нехватку этих компонентов могут определенные продукты», — говорят диетологи.

Нужные вещества содержатся, например, в моркови, брокколи, орехах, жирной рыбе, яйцах, чечевице.

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