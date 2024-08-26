Почему появляется ранняя седина

Когда первые седые волосы считаются нормой

Седина относится к естественному проявлению старения, и первые волосы, утратившие пигмент, можно заметить уже с 30 лет. Однако у многих людей седина возникает значительно позже. На этот процесс даже влияет предрасположенность к этнической группе: европейцы чаще всего замечают седые волосы в 30—40 лет, азиаты — в 40—50, а вот африканцы — обычно после 50.

«Седина может быть и ранней, то есть наметиться еще до 30 лет, и причиной тому порой становится не только генетическая предрасположенность (если у родителей или бабушек, дедушек были седые волосы в молодом возрасте, то и у потомков велика вероятность столкнуться с этой проблемой), но и проблемы со здоровьем», — говорят трихологи.

На возникновение седины не по возрасту серьезно влияет хронический стресс. Исследования показывают, что от стрессового воздействия снижается уровень меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос.

Другая причина бывает в дефиците определенных питательных веществ — витаминов B12, D3, E, а также минералов — цинка и меди. Нехватка этих компонентов в организме приводит к раннему старению волосяных фолликулов.

«Некоторые аутоиммунные заболевания, например витилиго и alopecia areata, могут вызывать преждевременное поседение. Еще влиять на пигментацию волос способен ряд эндокринных расстройств», — отмечают врачи.





Науке известно, что курение тоже связано с повышенным риском преждевременной седины. Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табачных изделиях, оказывают негативное воздействие на кровообращение и здоровье волосяных фолликулов.

Полностью предотвратить появление седых волос невозможно, но существуют способы, которые помогают замедлить этот процесс и улучшить общее состояние шевелюры:

• здоровое питание. Включение в рацион продуктов, богатых витамином B12 (мясо, рыба, молочное), орехов и семян, содержащих витамин E, листовых зеленых овощей с фолиевой кислотой, морепродуктов, насыщенных медью, может поддержать здоровье волос;

• управление стрессом. Практики релаксации, такие как медитация, йога и регулярные физические упражнения, снижают уровень стресса и, соответственно, риск раннего поседения;

• отказ от курения. Исключение табака из жизни не только улучшит общее состояние здоровья, но и может замедлить процесс поседения;

• уход за волосами. Использование натуральных масел (допустим, кокосового или оливкового) поддерживает здоровье волос и улучшает их внешний вид;

• добавки. В некоторых случаях можно рассмотреть возможность приема добавок с витаминами и минералами, однако перед началом их приема рекомендуется проконсультироваться с врачом.