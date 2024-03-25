Эти пять препаратов часто принимают неправильно

Нарушение инструкции снижает или сводит на нет эффективность лечения

Принимая тот или иной препарат, мало кто читает инструкцию. Также редко пациенты интересуются у врачей, как лучше использовать медикамент, чтобы от лечения был максимальный результат. С какими же медикаментами люди чаще всего совершают ошибки?

Полисорб, смекта. Зачастую их люди просто съедают, а надо растворить содержимое пакетика в воде (соблюдая указанные пропорции), постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая.

Активированный уголь. Вспомните, как вы его обычно пьете? Рассказываем: каждую таблетку необходимо разжевывать отдельно и запивать достаточным количеством жидкости.

Фитолизин паста. Этому препарату со специфическим запахом также положено быть разведенным в воде перед применением, а не просто съеденным.

Вагинальные капсулы. Нередко женщины принимают их орально, а после удивляются, что терапия не принесла ожидаемого результата. А надо было лишь задать гинекологу дополнительный вопрос.

Никотиновая кислота. Она способствует росту и улучшению структуры волос, но мало кто знает, что обычная никотиновая кислота 1% по 1 мл в ампулах совершенно не подходит для подобной ухаживающей процедуры. В продаже всегда можно найти никотиновую кислоту, предназначенную как раз для косметических целей, объем ампул будет не меньше 5 мл. Отметим, это средство относится к сильному аллергену и применять его нужно с осторожностью.