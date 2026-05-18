Эти кухонные привычки подрывают здоровье

Дома тоже важно соблюдать санитарные нормы

Микробиологи в своих исследованиях не раз доказывали, что наиболее загрязненным местом в доме может являться кухня, где человек готовит и принимает пищу. Если допускаются нарушения при обработке и хранении продуктов, имеются риски создания патогенных очагов даже на обеденном столе. Потому важно искоренить некоторые неправильные привычки из обихода, способные негативно влиять на здоровье. Чего не стоит делать на кухне?

Пользоваться одной губкой. Губка, предназначенная для мытья посуды, порой может использоваться для протирания чего угодно. Меж тем материал губки представляет собой благоприятную среду для активного размножения микроорганизмов. Что важно помнить: для посуды отводим одну губку, для мытья раковины определяем другую, овощи моем специальной щеткой и т. д. После каждого использования губки ее важно хорошо промыть от частичек пищи и пены, а замена губок должна производиться еженедельно.

Размораживать продукты на столе. Мясо или рыбу следует класть в отдельную посуду и размораживать на рабочей поверхности, а не на столе, где принимается пища. Завершив подготовку продуктов к приготовлению блюда, важно провести тщательную обработку столешниц, досок, ножей, рук и всего, что касалось сырья.

Мыть мясо. Мытье мяса перед приготовлением — ошибочная практика. Подготовленное сырье не нуждается в ополаскивании, только если оно случайно не оказалось чем-то испачкано. При мытье мяса брызги от воды разлетятся, что станет причиной обсеменения кухни бактериями.

Пренебрегать правилами хранения. Если после приготовления и приема пищи остается еда, ее нужно поместить в чистые емкости для хранения и плотно закрыть. Не размещайте также на одной полке обработанные и сырые продукты. Раз в неделю мойте полки и дверцы холодильника — это важно для дезинфекции и не дает появляться неприятным запахам. Когда у продукта истекает срок годности, его нужно утилизировать, чтобы непригодная еда не испортила ту, что еще можно употребить.

Игнорировать уборку. Если во время готовки испачкалась варочная панель, мойте ее сразу, не оставляя надолго то, что прилипло. Обзаведитесь несколькими разделочными досками для разного вида продуктов — не допускается резать все на одной. Также важно периодически дезинфицировать доски. Меняйте скатерти и полотенца каждую неделю и чаще, в зависимости от уровня загрязнений. Для посуды и рук важно отвести разные полотенца. Если на кухне есть поддон, в который стекает вода с посуды, его нужно мыть ежедневно, иначе он станет рассадником патогенов.

