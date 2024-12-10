Эффективность лекарства может быть снижена неправильным хранением

Условия также отражаются на безопасности медикаментов

Купили новое лекарство? Сперва загляните в инструкцию и узнайте не только о том, как принимать препарат, но и как его хранить, иначе свойства медикамента могут пострадать.

Большинство людей допускают ошибку, определяя местом хранения лекарств ванную комнату или кухню. В ванной всегда повышена влажность, а на кухне постоянно случаются колебания температурного режима, что сказывается на структуре медикаментов.

«Оптимальным для сохранности препаратов станет место в спальне или гостиной, где возможны стабильные показатели температуры и влажности воздуха. Есть средства, которые необходимо держать исключительно в холодильнике — выделите для этого специальный отсек или установите контейнер и не располагайте препараты вблизи продуктов, выделяющих запах или влагу, потому что это отразится на качестве лекарства», — сообщают фармацевты.

Важно! Вы должны быть уверены, что лекарства не станут доступными для детей и домашних животных, а также членов семьи, у которых есть ментальные нарушения или проблемы со зрением.

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