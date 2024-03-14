Прием просроченного лекарства может привести к токсическому шоку

Важно контролировать сроки и состояние медикаментов

Производитель указывает сроки годности на упаковках лекарственных средств, предупреждая, что после их истечения он не гарантирует эффективности медикаментов. К тому же прием просроченных препаратов может обернуться непредсказуемыми реакциями для организма.

Например, просроченные антибиотики с тетрациклином гидрохлорида можно сравнить с приемом яда, а ряд инъекционных растворов с истекшим сроком способен оказать сильное токсическое воздействие на организм вплоть до шока.

«Не всем антибиотикам доводится стать ядовитыми, какие-то просто утрачивают свои свойства и не оказывают помощи, когда это так нужно. Аналогичная ситуация с инсулином и нитроглицерином — просрочка в критической ситуации не спасет», — предупреждают врачи.

Если говорить о сиропах, назальных или глазных каплях, чьи сроки вышли, они могут скапливать в себе болезнетворные микроорганизмы. Многие такие препараты, помимо срока годности, имеют отметку о том, сколько дней после вскрытия флакона их можно хранить. Когда целостность упаковки была нарушена, ориентироваться нужно именно на это указание.

Помутнение, изменение цвета и запаха лекарства говорит о том, что лечиться им не нужно, а приняв что-то ненадлежащего качества по невнимательности, лучше сразу вызывать бригаду скорой помощи.