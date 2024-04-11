Длительный стресс вызывает онкологию

Стрессовая реакция всегда должна завершаться

Как известно, все болезни от нервов, особенно плохо, если человек находится в длительном стрессе, что не просто всесторонне вредит организму, но даже вызывает зарождение онкопроцессов.

«Во время затяжного (это важно!) стресса запускаются системы, провоцирующие всплеск гормонов. Адреналин заставляет сердце биться быстрее, повышает кровяное давление и дает больше энергии. Кортизол повышает уровень сахара в крови и увеличивает доступность веществ, восстанавливающих ткани в организме. Когда угроза минует, гормоны возвращаются к обычному уровню. Если же стресс не завершился, реакция „бей или беги“ остается включенной, гормоны, и прежде всего кортизол, продолжают „бить“ практически по всем органам, приводя к различным заболеваниям, в том числе онкологическим», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Для понимания работы всего этого механизма ученые занялись исследованием реакций пациентов с диагнозом «рак». Установлено, что от длительного стресса определенными белыми кровяными тельцами — нейтрофилами образуются липкие, схожие с паутиной, структуры. Как раз от них ткани организма делаются восприимчивыми к формированию метастазов. Потому всегда важно завершать стресс, а не оставлять организм под его долгим угнетением, иначе тело запускает лишние вредоносные процессы.

О том, как завершить стрессовую реакцию, читайте здесь.