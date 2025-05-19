Ученые назвали «самый несчастный» возраст человека

С чем связаны упаднические настроения в этот период

Ученые обнаружили возраст человека, ассоциирующийся с наибольшей концентрацией неудовлетворенности жизнью, когда случается чувствовать себя самым несчастным в мире.

Проведенное исследование весьма масштабно: для получения результатов анализировали данные, полученные примерно от 14 миллионов человек, проживающих в различных уголках света.

«Критический возраст для человека — это период 49 лет. Уровень несчастья в этот временной промежуток может возрасти на фоне кризиса среднего возраста, когда человеку свойственно испытывать сомнения и сталкиваться с переориентацией», — сообщается об исследовании.

Важно, что, преодолев этот момент, человек начинает замечать, что становится более удовлетворенным жизнью и его мысли настроены на позитивный лад.

Эксперты отмечают, что в названный возраст к людям приходит осознание, что они следовали за нереалистичными целями, а теперь пора сосредоточиться на истинно важном.