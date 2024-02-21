Эти вещества поддерживают уровень тестостерона у мужчин

После 45 лет особенно важно проверять концентрацию гормона

Чтобы мужское здоровье было в порядке, врачи советуют обеспечивать организм регулярными физическими нагрузками, высыпаться и правильно питаться. Также мужчинам следует ежегодно бывать на профилактических осмотрах и контролировать уровень гормонов в организме.

«Тестостерон — гормон, очень важный для мужского здоровья. Однако, если повышать его уровень в крови искусственно, можно столкнуться с нехорошими последствиями. Сначала стоит понять, хватает ли его организму. Если нет, тогда нужно идти к врачу. Нельзя забывать об осмотрах и анализах, особенно если вам 45+», — говорит главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Помочь организму с производством тестостерона способен цинк, он есть в тыквенных семечках, морепродуктах и орехах.

Стимулирует выработку тестостерона и магний, а еще вещество помогает бороться со стрессом. Магний снижает возбудимость нервной системы, уменьшает проявления тревожности, повышает энергию, увеличивает выносливость организма. Магний можно получить из горького шоколада, скумбрии и лосося.

«Еще один компонент — это L-аргинин, он улучшает кровообращение в половом органе, поэтому прямо влияет на эрекцию. Грызите тыквенные семечки, арахис или грецкие орехи, добавляйте в рацион курицу и свинину», — сообщает Дмитрий Тарасов.

Другой незаменимый микронутриент для поддержки энергии — L-карнитин, он содержится в говядине и баранине.

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