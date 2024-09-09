Даже в съедобных грибах присутствуют токсины

Не всякий гриб годится для супа

Возможно, вы не знали, но даже съедобные грибы содержат в себе ядовитые вещества, которые активно выделяются во время варки. Токсичны грибы, имеющие пластинчатую структуру и горький млечный сок. Например, грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички не используются для приготовления супа. После отваривания получившийся бульон нужно слить, а грибы отправить в жарку или салат.

«Не стоит брать для пищи и те грибы, что перезрели: в них отмечается наличие испорченного белка с плохим усвоением в организме. При его потреблении возрастают риски острой аллергически-гастритной реакции. Помимо этого, в перезрелых грибах нередко присутствуют плесень и паразитические амебы. Если такие грибы сварить, то от микроорганизмов суп наполнится токсинами», — предупреждают гастроэнтерологи.

Напомним, сбор грибов в городских парках и вдоль дорожного полотна — плохая затея. В этих грибах происходит скопление тяжелых металлов и ядовитых веществ в большом количестве. Также грибам присуще активнее, чем высшим растениям, вбирать в себя радиоактивные элементы, которые тоже отравляют бульоны.

Из-за сложного усвоения и ряда противопоказаний врачи считают грибы продуктом для гурманов, потому есть их нужно редко и понемногу.

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