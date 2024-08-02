Охота на грибы ведется вовсю. Заядлые грибники собирают лесной урожай ведрами. Только вот нужно ли столько продукта? Оптимальной порцией считается 150—200 граммов грибов, к тому же их не рекомендуется есть чаще раза в неделю.
«В пищу грибы употребляют сразу после приготовления. Категорически противопоказаны грибы людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и детям дошкольного возраста», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.
Польза грибов, как и других продуктов, во многом зависит от способа их приготовления.
«Если их просто сварить, прочная хитиновая оболочка не разрушится и все питательные вещества останутся внутри стенок. Чтобы этого не происходило, до готовки грибы нужно предварительно заморозить», — отмечает доктор.
Перед тем как отправиться в лес, следует освежить свои знания и пересмотреть картинки со съедобными грибами. Грибное отравление зачастую представляет угрозу жизни. Первые признаки недомогания могут появиться как через полтора-два часа после еды, так и спустя 6—22 часа, что особенно опасно.
«Признаки отравления грибами стандартны для большинства интоксикаций: резко возникшая сильная тошнота, рвота, интенсивные боли в животе, обильный жидкий стул, головная боль, общая слабость, сильное потоотделение, возможны судороги конечностей, а также похолодение рук и ног, помутнение сознания, нарушение зрения, синюшность кожных покровов, снижение температуры тела до 35—36°C», — информирует Максим Угнивенко.
При отравлении грибами:
• незамедлительно вызывайте скорую помощь;
• выпейте несколько стаканов воды комнатной температуры и спровоцируйте рвоту;
• примите активированный уголь или другой энтеросорбент;
• пейте больше воды;
• остатки грибов (при наличии) не выбрасывайте, а передайте медикам, чтобы специалисты определили вид токсинов и назначили максимально эффективное лечение.