Как приготовить грибы со всей пользой

Их недостаточно просто сварить

Охота на грибы ведется вовсю. Заядлые грибники собирают лесной урожай ведрами. Только вот нужно ли столько продукта? Оптимальной порцией считается 150—200 граммов грибов, к тому же их не рекомендуется есть чаще раза в неделю.

«В пищу грибы употребляют сразу после приготовления. Категорически противопоказаны грибы людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и детям дошкольного возраста», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Польза грибов, как и других продуктов, во многом зависит от способа их приготовления.

«Если их просто сварить, прочная хитиновая оболочка не разрушится и все питательные вещества останутся внутри стенок. Чтобы этого не происходило, до готовки грибы нужно предварительно заморозить», — отмечает доктор.





Перед тем как отправиться в лес, следует освежить свои знания и пересмотреть картинки со съедобными грибами. Грибное отравление зачастую представляет угрозу жизни. Первые признаки недомогания могут появиться как через полтора-два часа после еды, так и спустя 6—22 часа, что особенно опасно.

«Признаки отравления грибами стандартны для большинства интоксикаций: резко возникшая сильная тошнота, рвота, интенсивные боли в животе, обильный жидкий стул, головная боль, общая слабость, сильное потоотделение, возможны судороги конечностей, а также похолодение рук и ног, помутнение сознания, нарушение зрения, синюшность кожных покровов, снижение температуры тела до 35—36°C», — информирует Максим Угнивенко.

При отравлении грибами:

• незамедлительно вызывайте скорую помощь;

• выпейте несколько стаканов воды комнатной температуры и спровоцируйте рвоту;

• примите активированный уголь или другой энтеросорбент;

• пейте больше воды;

• остатки грибов (при наличии) не выбрасывайте, а передайте медикам, чтобы специалисты определили вид токсинов и назначили максимально эффективное лечение.