Ежегодно врачами фиксируется множество случаев сезонного аффективного расстройства (САР), а проще говоря, весенней депрессии. Причем проблема может коснуться человека любого возраста и даже ребенка. Как справиться с весенней меланхолией?
Способы защиты от весенней хандры:
• Не ставьте перед собой глобальных целей, просто вспомните о тех, кому вы очень важны.
• Следуйте «правилу первого желания»: делайте то, что вам хочется, главное — не во вред себе и окружению.
• Отфильтровывайте информационный шум: не следите за новостями, которые вас угнетают.
• Разбираясь с внутренней борьбой, делайте выбор в пользу себя.
• Составляйте план на каждый день и следуйте ему.
• Находите время для полноценного отдыха, а еще для любимых увлечений.
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