Что защитит от весенней хандры

Простые способы позволят не поддаться сезонному расстройству

Ежегодно врачами фиксируется множество случаев сезонного аффективного расстройства (САР), а проще говоря, весенней депрессии. Причем проблема может коснуться человека любого возраста и даже ребенка. Как справиться с весенней меланхолией?

Способы защиты от весенней хандры:

• Не ставьте перед собой глобальных целей, просто вспомните о тех, кому вы очень важны.

• Следуйте «правилу первого желания»: делайте то, что вам хочется, главное — не во вред себе и окружению.

• Отфильтровывайте информационный шум: не следите за новостями, которые вас угнетают.

• Разбираясь с внутренней борьбой, делайте выбор в пользу себя.

• Составляйте план на каждый день и следуйте ему.

• Находите время для полноценного отдыха, а еще для любимых увлечений.

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