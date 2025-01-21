Что способствует развитию алкогольной зависимости

Метаболизм спиртного имеет свое значение

Почему одни люди равнодушны к алкоголю, другие могут спокойно выпить в компании, зная свою норму, а третьи не в силах остановиться, если в рот попала хоть капля спиртного? Исследования показывают, что предрасположенность к развитию алкогольной зависимости может быть связана с генетическими факторами. Если в семье есть истории злоупотребления спиртным, вероятность алкоголизма у потомков значительно возрастает.

«В организме человека есть ген ALDH2, нужный для расщепление ацетальдегида — токсичного продукта обмена алкоголя. У людей с определенной мутацией этого гена метаболизм алкоголя происходит медленнее, что может вызывать неприятные реакции на спиртное, например покраснение кожи и тошноту, и в конечном итоге снижать риск развития зависимости», — сообщают наркологи.

Согласно данным ученых, определенные гены оказывают влияние на уровень нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, которые играют важную роль в системе вознаграждения мозга. Дисбаланс в этих системах способен повышать склонность к зависимости.

Физиологические характеристики также отражаются на восприимчивости к алкоголю. Люди с более быстрым метаболизмом алкоголя испытывают меньшие эффекты от спиртного и, следовательно, могут потреблять его в больших количествах, что увеличивает вероятность формирования зависимости. В то же время люди с замедленным метаболизмом будут быстрее ощущать негативные последствия выпитого спиртного, что порой служит для них защитным фактором.





«У людей с алкогольной зависимостью также могут наблюдаться изменения в структуре и функции определенных областей мозга, связанных с контролем импульсов и системой вознаграждения. Эти изменения затрудняют способность к самоконтролю и увеличивают желание употреблять алкоголь», — информируют специалисты.

Психологические факторы, такие как наличие других психических расстройств — депрессии, тревожности, нередко способствуют алкогольной зависимости. Люди в этом случае используют алкоголь как способ самоустранения или для снятия стресса.

Не следует забывать и о влиянии социальной среды и культурных устоев. Человек, выросший там, где употребление алкоголя является нормой, бывает более склонен к злоупотреблению им. Давление со стороны сверстников и доступность алкоголя часто тоже играют значительную роль в формировании привычек.

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