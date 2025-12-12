Что рождает сильную тревогу о своем здоровье

Беспокойство не появляется на ровном месте

Заметили, что начали слишком тревожиться о состоянии своего здоровья и походить на ипохондрика? В такую форму может вылиться беспокойство о неопределенности в тех вопросах, на которые человек не в силах воздействовать и что-то изменить.

«Причина в глубинных уровнях психики. Если мы переживаем о событиях или вещах, на которые наше влияние не распространяется, внимание сосредотачивается на более простых темах. Ведь пойти к врачу и проверить свое здоровье человек может, в отличие от того, чтобы изменить ситуацию в мире или даже повлиять на жизнь своих детей, например. С помощью подобного смещения фокуса удается освободить психику от давления», — говорят психологи.

Человек может бояться всякого, даже незначительного симптома, рисуя в мыслях картины о страшном диагнозе. В такой ситуации действительно важно сходить к врачу: первое — пройти элементарную диспансеризацию и убедиться, что угроз нет, второе — записаться к психотерапевту или неврологу, чтобы унять свою тревожность и вернуться к нормальной жизни.

Читайте также: К развитию синдрома Мюнхгаузена может привести детская травма.

Смотрите еще: Мнительность или болезнь: как распознать состояния.