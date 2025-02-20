Мнительность или болезнь: как распознать состояния

В каком случае пациенту лучше обратиться к психотерапевту

Одни люди годами не посещают врачей и оказываются в больницах лишь в экстренных случаях, другие идут на диагностику по малейшему поводу. Как понять, что вас беспокоят не проблемы с физическим здоровьем, а чрезмерная мнительность?

«Примерно 25% пациентов, которые приходят к терапевтам, больше нуждаются в психологической поддержке, нежели в лечении соматических заболеваний. Нередко у них уже имеется большое количество результатов с обследованиями, анализами и консультациями от различных докторов. Если врач при ознакомлении с личной картой понимает, что ничего серьезного пациенту не угрожает, его должна насторожить одержимость человека относительно своего состояния», — говорят психотерапевты.

Такие пациенты отличаются эмоциональной гипертрофированностью и отсутствующей в ходе рассуждений логикой. Также они не готовы верить врачу, что с их здоровьем все в порядке. Например, они не испытают радости от получения хороших результатов анализов, а будут скорее сомневаться в их действительности. Такие люди более заинтересованы в процессе поиска заболевания. Им требуется помощь психотерапевта.

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