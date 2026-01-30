Что на самом деле часто стоит за желанием уволиться

Как правильно оценить свое состояние

Вы можете часто слышать от коллеги о его желании уволиться, или даже сами периодически думаете написать заявление. Но что в действительности скрывается за такими мыслями? Нередко намерения покинуть место работы не имеют за собой последующих решительных шагов.

«На что стоит ориентироваться при смене работы? Намерение поменять работу не должно зависеть от отпуска, праздничных дней или тем более конфликтов на работе. Человеку следует абсолютно рационально оценить все плюсы и минусы конкретного места работы, понять, что его не устраивает, что может произойти в результате смены места работы и в чем заключаются собственные приоритеты в данный момент», — говорит доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.

Зачастую за желанием уволиться стоит сопротивление, с которым сталкивается человек при необходимости возвращения к своим служебным обязанностям после отпускных или праздничных дней, когда удалось расслабиться, сбросить напряжение, отойти от переживаний и отвыкнуть от дел, связанных с профессией, которыми снова не хочется себя загружать.

