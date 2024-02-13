Что делать при положительном результате онкоскрининга

Когда и какие исследования нужно пройти в зависимости от возраста

Онкология очень коварна, потому человеку следует быть начеку и регулярно проверять свое здоровье в поликлинике. В связи с этим медиками разработан график бесплатного онкоскрининга в зависимости от возраста и пола пациента.

С 18 до 39 лет: мужчинам и женщинам ежегодно нужно проходить осмотр кожи, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов. Женщинам также показан прием у акушера-гинеколога и проведение цитологии шейки матки.

С 40 до 64 лет: проходим те же обследования и добавляем к ним другие. Женщинам каждые два года нужно делать маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм. Мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года положено определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Мужчинам и женщинам раз в два года рекомендовано исследование кала на скрытую кровь. Мужчинам и женщинам в 45 лет нужна эзофагогастродуоденоскопия.

В 65 лет и старше: женщинам ежегодно бывать у акушера-гинеколога и до 75 лет каждые два года делать маммографию, как описано выше. Мужчинам и женщинам необходим ежегодный осмотр кожи, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов. Также до 75 лет представители обоих полов сдают кал на скрытую кровь.

«Когда результаты онкоскрининга оказываются положительными, нужно незамедлительно прийти к терапевту, который проведет осмотр по итогу диспансеризации и выпишет направление к онкологу — либо в онкологический кабинет поликлиники, либо в центр амбулаторной онкологической помощи», — информируют специалисты Минздрава.

Согласно введенному порядку, при подозрении на злокачественное новообразование пациент должен быть поставлен на учет онкологом в течение трех рабочих дней с даты выдачи направления.

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