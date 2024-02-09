Каждая вторая женщина не оценивает риски развития рака шейки матки

Половина женщин пренебрегает онкоскринингом

Рак шейки матки находится среди лидирующих в перечне онкозаболеваний у женского населения. Несмотря на это, порядка 60% представительниц слабого пола не осведомлены, что основная причина, провоцирующая эту патологию, — вирус папилломы человека (ВПЧ), и каждой второй женщине невдомек, что необходимо проходить регулярное тестирование на оценку рисков предрасположенности к такому раку. Вот так выглядят результаты опроса с участием 1200 женщин.

По информации, имеющейся у специалистов Всемирной организации здравоохранения, распространенность рака шейки матки выводит его на четвертое место в списке прочих женских онкозаболеваний. Зачастую недуг поражает дам возраста 35—55 лет. В 2023 году 13,6 тысячи женщин из 100 тысяч услышали диагноз «рак шейки матки».

Этот рак, кроме ВПЧ, может быть спровоцирован наследственностью, половыми инфекциями, ослабленным иммунитетом, возрастом 40+, частой сменой половых партнеров и длительным бесконтрольным приемом гормональной контрацепции.

Чтобы не пропустить болезнь, нужно ежегодно посещать гинеколога и сдавать мазок на цитологию, а при необходимости проходить углубленное исследование.

«Нашим пациенткам теперь доступна высокоточная диагностика рака шейки матки на передовом высокотехнологичном оборудовании для полноценной диагностики патологии TruScreen. Аппарат позволяет исследовать всю наружную поверхность шейки матки — экзоцервикс и часть нижнего эндоцервикса. С помощью этого метода можно захватить как базальный, так и стромальный слои, определив атипические сосуды. Исследование выявляет самые ранние стадии патологического процесса и оценивает глубину поражения шейки матки», — информируют специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Такое обследование может быть показано при наследственной предрасположенности к онкологии, наличии патологии в шейке матки по данным других методик (кольпоскопии, цитологии и прочих), заболевании шейки матки в анамнезе, диагностировании ВПЧ, подготовке к зачатию и при беременности.