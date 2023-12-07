Челябинский травматолог назвал первые признаки обморожения

И пояснил, в каком случае нужно обращаться к врачу

Из-за морозов в Челябинской области возрастает риск получить обморожение. Врач-травматолог челябинской ГКБ № 9 Алексей Бородулин рассказал, как заподозрить неладное и в каких случаях нужно обращаться к врачу. Его советы приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«Чаще всего от морозов страдают открытые части тела: уши, нос, щеки. Однако могут пострадать и конечности, если вы ходите в тесной обуви. Первые признаки обморожения — бледность кожи, потеря чувствительности и болезненность», — говорит доктор.

В качестве первой помощи можно опустить замерзшие руки и ноги в теплую воду. Но не в горячую. Растирать место обморожения также нельзя. Если покраснение, онемение, зуд и даже боль не проходят, нужно скорее обратиться к врачу. При обморожении, по словам доктора, увеличивается риск тромбозов. В тяжелых случаях это может привести к некрозу тканей и ампутации. Также опасно переохлаждение всего организма, при нем нарушается приток крови во все отделы и органы — возможен даже летальный исход.

Как правильно одеваться в морозы, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».