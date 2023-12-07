В МЧС рассказали, как правильно одеваться в мороз во избежание проблем со здоровьем

Важно обратить внимание и на одежду, и на обувь

В ближайшие дни Челябинская область будет во власти аномальных морозов. Увы, отсидеться дома удастся не всем, поэтому важно одеться так, чтобы не замерзнуть и уж тем более не заболеть. Ценные советы южноуральцам дали спасатели МЧС.

Надевать на себя необходимо несколько слоев одежды. Такой подход позволит создать воздушную подушку, которая будет удерживать тепло. Лучшим вариантом будет три слоя правильно подобранной одежды:

первый слой — термобелье или очень плотная, прилегающая к телу одежда;

второй слой — теплый свитер и теплые штаны;

третий слой — теплая верхняя одежда: пуховик или шуба.

Обязательно в морозы нужно надевать теплую шапку, шарф и варежки. Последние, кстати, намного лучше перчаток, так как они шире и создают воздушную прослойку.

Большую роль сыграет и правильно подобранная обувь: она должна быть теплой и обязательно нетесной, так как на ноги нужно также надевать шерстяные носки.

По данным синоптиков, аномальные морозы простоят ориентировочно до середины недели. Не исключено, что некоторые муниципалитеты будут отменять занятия в школах. При какой температуре школьникам разрешают оставаться дома — читайте в нашем материале.