Сколько стоит проверка здоровья в Челябинске

Можно выбрать вариант чекапа, исходя из своих жалоб и финансового положения

Если вы не любите врачей или у вас мало времени на диагностику, специально для вас придумали чекапы — это комплексные анализы, позволяющие проверить состояние своего организма за один раз. Такие обследования также рекомендуются людям, достигшим 35 лет, и тем, у кого есть наследственный риск развития серьезных заболеваний.

Вариантов чекапа существует множество: есть стандартные программы, есть расширенные, комплекс обследований также отличается по возрасту, полу, имеются даже чекапы узкой направленности — гастроэнтерологический, эндокринологический, пульмонологический, кардиологический, онкологический и другие.

Минимальная стоимость исследований умещается в пределах 3200 рублей. За эту сумму вы сможете проверить показатели общего анализа крови, включая свертывающую систему, оценить состояние сердца и сосудов по уровню холестерина, отследить работу печени по ее ферментам, узнать о функции почек, щитовидной железы, о том, достаточно ли в организме кальция, необходимого костям и зубам, не угрожает ли вам сахарный диабет, нет ли у вас анемии или очага хронического воспаления.





Порядка 26 900 придется заплатить, если плюс ко всему вы захотите узнать о концентрации в вашем организме витаминов D, B9, B12, магния, цинка, селена, проверить мужские и женские гормоны, а еще стрессовый кортизол, выявить, нет ли в организме стрептококковой инфекции, а также понять устойчивость к кори и краснухе, справиться об иммунных нарушениях по анализу на иммуноглобулины, даже пройти генетическое исследование на склонность к болезням крови, эндокринологическим нарушениям, заболеваниям печени и поджелудочной железы, определить свою группу крови и резус-фактор (да, некоторые взрослые не знают такой информации о себе).

Чекапы, максимально сканирующие ваш организм, в состав которых входит порядка 70 исследований и даже магнитно-резонансная томография головного мозга, а еще посещение ряда специалистов узкой направленности могут обойтись вам в 124 000 рублей.

Конечно, существуют и детские чекапы — базовый в пределах 3000 рублей, а расширенный около 4700.