Брокколи может подавить воспаления в ЖКТ

Овощ богат важным для здоровья компонентом

Наибольшую ценность в капусте брокколи представляет сульфорафан — это органическое соединение растительного происхождения, имеющее противораковые и антибактериальные свойства. Сульфофрану удается придерживать течение вялотекущих воспалительных процессов в слизистых оболочках желудка и кишечника, которые способны запустить ряд патологий.

«Брокколи богата клетчаткой, причем как нерастворимой, которая мягко стимулирует моторику кишечника и борется с запорами, так и растворимой. Регулярное употребление крестоцветных овощей, в частности брокколи, статистически связано со снижением риска развития рака толстой кишки, желудка и пищевода», — сообщает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Брокколи рекомендуется правильно готовить. Лучше делать это на пару и всего 5—7 минут до ярко-зеленого цвета и легкой хрусткости. Это станет идеальным вариантом. Можно также использовать быструю обжарку на сильном огне — стир-фрай или запекание. Если нарезанной брокколи дать «подышать» 30—40 минут перед готовкой — это увеличит образование сульфорафана.

При обострении синдрома раздраженного кишечника не рекомендуется есть брокколи в сыром виде — только небольшую порцию после варки или пара, иначе симптомы вздутия и дискомфорта усилятся.

Людям с диагнозом «гипотиреоз» стоит быть осторожнее с крестоцветными овощами, потому что при их переваривании подавляется способность щитовидки усваивать йод. Есть крестоцветные в этом случае можно только после термической обработки и небольшими порциями.

