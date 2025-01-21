Быстрее похудеть помогут продукты с отрицательной калорийностью

На что обратить внимание в своем рационе

Когда перед человеком стоит задача снизить вес, ему приходится учитывать калорийность суточного рациона. Похудеть всегда хочется скорее, и это вполне реально, если включить в свое питание продукты, имеющие очень низкую калорийность.

«Делайте акцент на потреблении зеленых овощей и зелени: брокколи, базилика, укропа, огурцов, сельдерея, а также разбавьте меню кислыми продуктами, например клюквой и лимоном», — советуют диетологи.

Преимущество не только в низкой калорийности такой пищи, но и в том, что ее расщепление и усвоение заставляет организм тратить много энергии, потому наличие этих продуктов в рационе не приводит к увеличению массы тела.

Отметим, правильное питание должно быть сбалансированным, а вот есть ограниченный набор продуктов — нездоровая история. Если лишних килограммов немного, для результата достаточно заменить овощами более калорийные блюда. Когда же сбросить нужно внушительный вес, требуется комплексный подход к похудению с привлечением специалистов.