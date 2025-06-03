Белок из протеиновых батончиков может не усвоиться организмом

Продукт тогда станет источником пустых калорий

Американские ученые проверили свыше полутора тысяч протеиновых батончиков и определили, что продукт не позволяет организму получить белок в необходимом для него количестве.

Большая часть анализируемых батончиков оказалась с хорошим уровнем белка, но при этом в продуктах также замечено наличие стабилизаторов, загустителей, искусственных ароматизаторов и подсластителей, которые плохо влияют на организм, мешая усвоению протеина.

«Усвояемость белка из протеинового батончика является почти нулевой, в отличие от натурального источника белка, например курицы или творога», — сообщается об исследовании.

Представители науки объяснили, что перечисленные добавки нужны, чтобы продукт имел соответствующую текстуру и мог долго храниться, но эти же компоненты провоцируют создание неблагоприятной среды в пищеварительном тракте, практически останавливая работу ферментов, которые расщепляют белки.

Поэтому перед приобретением такого продукта важно всегда читать состав и не забывать вписывать энергетическую ценность батончика в суточный калораж, иначе похудение точно может оказаться под угрозой.

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