Антибактериальные свойства хрена помогают в борьбе с инфекциями

Как можно использовать корнеплод в лечебных целях

Хрен обладает природным антисептическим и антибактериальным эффектом, потому его можно применять не только, как пикантную приправу к различным блюдам, корнеплод годится и для лечения. Он помогает в борьбе с инфекциями благодаря наличию глюкозинолатов, подавляющих рост болезнетворных микроорганизмов. Глюкозинолаты также обладают противораковыми свойствами.

Овощ содержит антиоксиданты и вещества, позволяющие снизить воспаление в организме, что делает хрен полезным для людей с хроническими воспалительными заболеваниями.

«Высокое содержание в хрене витамина C и других антиоксидантов помогает укрепить иммунитет и защитить организм от простуд и вирусных инфекций», — сообщают нутрициологи.

Хрен стимулирует выработку пищеварительных соков и улучшает аппетит, что важно при расстройствах пищеварения, также корнеплод ускоряет обмен веществ.





Как употреблять хрен для получения пользы? Корень хрена можно натереть и добавлять в салаты, соусы или использовать как приправу к мясным и рыбным блюдам. Свежий хрен сохраняет наибольшее количество ценных веществ. Сок из свежего корня хрена можно добавлять в различные напитки, например в иммунизирующие смузи. Сок обладает высокой концентрацией активных компонентов. Хрен часто употребляется в сочетании с уксусом или лимонным соком, что не только улучшает его вкус, но и сохраняет полезные свойства.

Несмотря на пользу, хрен имеет и свои противопоказания: он может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому его не рекомендуется употреблять при наличии язв, гастритов и других заболеваний ЖКТ. У некоторых людей также случается аллергия на хрен. В больших количествах хрен противопоказан беременным и кормящим женщинам из-за его сильного вкуса и возможного раздражающего действия. Хрен обладает мочегонными свойствами, что бывает нежелательно при заболеваниях почек. Из-за способности хрена повышать давление его следует употреблять с осторожностью людям с гипертонией.

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