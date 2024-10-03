Что добавить в смузи для укрепления иммунитета

Простой рецепт поддержит здоровье в сезон вирусов

Смузи — вкусный и питательный напиток, который может быть полезен для укрепления иммунной системы. Для этого достаточно лишь подобрать правильные ингредиенты.

Что подходит для иммунного смузи:

• цитрусовые фрукты, богатые витамином C, который помогает укреплять иммунитет, и ягоды, содержащие антиоксиданты, способствующие защите клеток от повреждений, а также бананы — источник калия и клетчатки;

• овощи: шпинат или капуста, насыщенные витаминами A, C и K, а также минералами и клетчаткой, морковь — поставщик бета-каротина, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек;

• добавки в виде имбиря — он обладает противовоспалительными свойствами и помогает иммунной системе — и чеснока — природного антибиотика, борющегося с инфекциями;

• пробиотики — йогурт или кефир — заботятся о здоровье кишечника, что важно для общего иммунного ответа;

• жидкость — это может быть кокосовая или минеральная вода (важно для создания нужной консистенции и получения электролитов) либо зеленый чай, имеющий в составе антиоксиданты и укрепляющий иммунитет.





Простой рецепт смузи для иммунитета. Ингредиенты: 1 апельсин, 1/2 банана, 1/2 стакана шпината, 1/2 стакана любых ягод, 1 см корня имбиря, 1 стакан минеральной или кокосовой воды. Приготовление: поместите все ингредиенты в блендер, взбивайте до получения однородной консистенции. Пейте сразу.

Смузи можно включать в свой рацион ежедневно. Они являются отличным дополнением к завтраку или перекусу. Однако важно помнить о разнообразии: старайтесь чередовать ингредиенты, чтобы получать широкий спектр витаминов и минералов. Также следите за общим потреблением калорий, особенно если добавляете в смузи сладкие фрукты или мед.