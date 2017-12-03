/ В ночь на понедельник южноуральцы увидят суперлуну

Спутник Земли будет выглядеть на 14% больше и 30% ярче, чем в самой удаленной точке.

Сегодня ночью, с 3 на 4 декабря, жители Челябинской области станут свидетелями суперлуния года: спутник Земли будет иметь самые большие и видимые размеры в 2017-м году. Об этом сообщает Московский планетарий. По информации ученых, данное явление случается, когда Луна проходит точку перигея, то есть находится на самом минимальном расстоянии.

Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря 2017 года в 18:49 по московскому времени, позволит нам наблюдать Суперлуну, потому что через 13 часов, 4 декабря в 8:43 по московскому времени, Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 километров. Спутник Земли в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки — апогея. Хотя 26 мая 2017 года Луна подошла к Земле еще ближе — на 357 209 километров, но увидеть ее было нельзя, так как 25 мая 2017 года она приняла фазу новолуния. Декабрьское суперлуние 2017 года можно наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды. Красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи — в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран. — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Отметим, что декабрьское суперлуние положит начало череде таких явлений. Следующие два придутся на январь: 2 и 31 числа Луна подойдет к Земле очень близко. Второе явление совпадет с полным лунным затмением.