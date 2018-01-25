/ Штурман из Челябинска привел автомобильную экспедицию в Арктику

Путешественники установили рекорд Гиннеса.

Новый рекорд Гиннеса установила автомобильная экспедиция, добравшаяся до Арктики. Путь команде прокладывали два штурмана, один из которых житель Челябинска — Евгений Шаталов. Экспедиция на внедорожниках «Тойота» за 10 дней доехала от Норильска до поселка Диксон, самой северной точки континента. Это тысяча километров при очень низких температурах, снеге, условиях тяжелой проходимости.

Каждый день участники подвергали испытаниям себя и свои автомобили. Температура за бортом доходила до -57 градусов при ветре 17 метров в секунду, что ощущается как -70. Ночевали в 6-местной палатке, рассчитанной на всю команду, однако по факту там спали только пассажиры, водители доблестно охраняли свои автомобили, которые сутками не глушились. Палатка внутри не отапливалась. Когда пытались зажечь горелку, пластиковый шланг лопнул, как в принципе и все остальное из пластика при такой низкой температуре. Спали в специально разработанных спальниках, было тепло, даже жарко, но вот залезть в него и вылезти — настоящий подвиг. — рассказывает портал Ex-road.

Арктики команда достигла 23 января. Тогда же зафиксирован рекорд. Основным его условием было использование автомобилей штатной комплектации.



Теперь путешественники отправляются в обратный путь, в родные города.