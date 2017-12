/ Британские СМИ начали использовать роботов в качестве журналистов

На текущий момент услугами «кремниевых мозгов» пользуются уже 35 изданий.

RADAR позволяет включать в статьи, написанные людьми, собранную роботом статистику и другие данные. Как заявил Тоби Грэнвилл, директор по развитию газеты Newsquest — одной из воспользовавшихся программой, материалы популярны у аудитории и подходят для цитирования в социальных сетях. Сейчас программу используют 35 изданий. При этом, по словам разработчиков, мощность робота составляет до 30 тысяч статей в месяц.

В Великобритании средства массовой информации начали публиковать материалы, написанные с помощью специального программного обеспечения RADAR — The Reporters and Data Robots. Данный софт выполняет рутинную часть подготовки текста, выполняя данные функции вместо журналистов.Отметим, американское издание The Washington Post в 2016 году использовало робота для освещения Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас мощности программы направлены на написание статей о политических выборах и футбольных матчах. Она самостоятельно публикует материалы в Twitter.