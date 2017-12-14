/ Британские СМИ начали использовать роботов в качестве журналистов

На текущий момент услугами «кремниевых мозгов» пользуются уже 35 изданий.

RADAR позволяет включать в статьи, написанные людьми, собранную роботом статистику и другие данные. Как заявил Тоби Грэнвилл, директор по развитию газеты Newsquest — одной из воспользовавшихся программой, материалы популярны у аудитории и подходят для цитирования в социальных сетях. Сейчас программу используют 35 изданий. При этом, по словам разработчиков, мощность робота составляет до 30 тысяч статей в месяц.

— передают «Известия».

Рио-де-Жанейро

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