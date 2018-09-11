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Челябинск стал крупным медиацентром на три дня

Стартовал Всероссийский форум СМИ.
сегодня в 15:12
  |  Общество

Сегодня, 11 сентября, в Челябинске стартовал Всероссийский форум СМИ. Его участниками стали сотни представителей медийной среды. В программе мероприятия выступления спикеров, круглые столы, мастер-классы и открытые встречи с именитыми гостями.

Это масштабный медиафорум, встреча всей России. Здесь представлена вся медиаотрасль — печатные и электронные СМИ, новые медиа. Будет очень много дискуссий и разговоров о том, каково будущее журналистики. Главный спикер сегодня — это Алексей Константинович Волин. Он делает некие вызовы, говорит то, что раздражает журналистскую общественность. Именно он много лет назад говорил, что нужно идти в новые среды, а мы сопротивлялись. Как показало время, он был прав. Сегодня мы ожидаем, что он сделает яркие заявления. — поделилась ожиданиями с сайтом «Первый областной» советник генерального директора «Областного телевидения» и председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук.

Среди приглашенных спикеров — замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин и другие специалисты.

Ознакомиться с полной программой форума можно здесь.

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