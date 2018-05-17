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/ Магнитная буря вызвала недомогание и слабость у челябинцев

Магнитная буря вызвала недомогание и слабость у челябинцев

Это явление одно из самых мощных в мае.
сегодня в 17:04
  |  В мире

Большое количество челябинцев 17 мая пожаловалось на плохое самочувствие. Они чувствовали слабость, головокружение, состояние приближалось к предобморочному. Виной одновременному недомоганию стала магнитная буря. По данным ученых, именно сегодняшнее явление одно из самых мощных в мае. Очень тяжело его переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно графику, буря второго уровня (уровень G2) из пяти возможных обрушится 17 мая. За 10 дней до неё — 7 и 8 мая — и на следующий день после — 18 мая — магнитосфера Земли будет возмущённой. — сообщает Life.ru.

Специалисты говорят, что отдых и сон помогут избежать негативного воздействия геомагнитного возмущения. Кроме того, стоит избегать употребления жирной, тяжелой пищи, крепкого чая и кофе, алкоголя.

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