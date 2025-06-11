Звезды шоу-бизнеса и Росмолодежь запускают спортивный челлендж

#глазабоятсярукиделают будет призывать нас к занятиям спортом

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Певица Мария Янковская, известная по хиту Sigma Boy, совместно с Григорием Гуровым, главой Росмолодежи, запустили в социальных сетях масштабный спортивный челлендж #глазабоятсярукиделают. Акция приурочена к старту рекламной кампании одноименной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», нацеленной на популяризацию здорового образа жизни среди россиян.

Рекламная кампания, представленная в формате яркого музыкального видеоклипа, транслируется на федеральных телеканалах и в интернете. Для участия в челлендже пользователям предлагается записать короткое вертикальное видео своей тренировки под специально написанный музыкальный трек (ссылка на трек доступна на странице Марии Янковской) и опубликовать его в соцсети «ВКонтакте» с указанным хэштегом. Самые интересные видео войдут в общий ролик, который получит широкое распространение.

Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул важность креативного подхода к популяризации спорта в современном медийном пространстве:

«Музыкальный челлендж мотивирует сделать первый шаг к регулярным занятиям спортом. Социальные сети — мощный инструмент в формировании культуры здорового образа жизни».

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что музыка в кампании стала не просто саундтреком, а источником энергии и мотивации.



«Мы хотим показать, что спорт доступен каждому», — добавила она.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», действующая с 2025 года, ставит своей целью вовлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. В рамках программы активно развивается спортивная инфраструктура: с 2019 года построено почти 500 новых спортивных объектов и 220 умных площадок. Планируется ежегодное строительство не менее 350 современных спортивных комплексов по всей стране.

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