Министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву подарили южноуральского гуся

Символ Парижского полумарафона передал депутат Госдумы Станислав Наумов

«Гусь-разбегусь» из Челябинской области добрался до Москвы. Мягкий символ Парижского полумарафона подарили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Подарок вручил депутат Госдумы Станислав Наумов. А заодно пожелал, чтобы «Гусь-разбегусь» всегда приносил удачу. Напомним, уральский полумарафон прошел 10 дней назад, в преддверии старта его поддержал министр и назвал примером для других регионов. Сегодня Михаил Дегтярев похвалил и мерч спортивного состязания:

«Я считаю, это гениально. Молодцы!»

Напомним, полумарафон и челябинский Париж понравились и группе NLO.