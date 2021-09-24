Живет повсюду красота

Одна королева и одиннадцать принцесс — в списке и фотоподборке самых красивых титулованных южноуральских спортсменок от ИА «Первое областное»

В спортивном мире Челябинской области немало ярких, интересных и красивых девушек. В том числе известных и титулованных спортсменок. Редакция ИА «Первое областное» постаралась выполнить сложную, но интересную задачу — составить список южноуральских красавиц с учетом как их высоких спортивных достижений, так и природной красоты и внимания со стороны окружающих.

Екатерина Корякина (черлидинг)

В июле этого года на сессии МОК черлидинг официально признали олимпийским видом спорта. Если учесть, что следующая летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, то велика вероятность того, что этот вид спорта включат в программу Игр. И тогда, товарищи, тушите свет и запасайтесь поп-корном — у вас будет прекрасная возможность оценить все прелести и красоты этого вида спорта. Здесь точно есть на что и кого посмотреть!

Взять хотя бы нашу красавицу Екатерину Корякину. Конечно, не факт, что она отправится на Олимпиаду, но не взять ее в состав сборной России было бы преступлением. Девушка верой и правдой служит черлидингу уже около 15 лет. Все ее достоинства уже давно оценили болельщики «Трактора». На домашних матчах хоккейной команды девушка из группы поддержки Starlight — одна из самых заметных и эффектных.

«Черлидинг — это мое все! С ним связана почти вся жизнь. Это и работа, и хобби одновременно. И сейчас совмещаю выступления на спортивно-массовых мероприятиях с тренерской работой. Есть желание и стремление сделать наши выступления красивыми, „зажечь“ публику яркими номерами», — говорит Екатерина Корякина.

Еще у спортсменки есть собственный магазинчик спортивной одежды собственного производства. Девушка в свободное время любить проводить встречи с друзьями и родными. Она дорожит этими моментами, потому что слишком много времени уходит на работу. Настолько много, что нет возможности заняться личной жизнью. По слухам, сердце спортсменки еще никем не разбито.

Екатерина Ефременкова (шорт-трек)

Люди, которые интересуются спортом, знают что есть такой динамичный вид под названием «шорт-трек». Почти то же самое, что конькобежный спорт, только здесь спортсмены соревнуются на скорость, преодолевая дистанции по малому кругу, размерами с хоккейную площадку. Вот здесь и выступает челябинская спортсменка. Да еще как!

В сборной России Екатерина Ефременкова один из лидеров. Главные ее достижения — победа на чемпионате Европы и бронзовая медаль мирового первенства. Звездным часом для спортсменки стала также Всемирная Универсиада, которая проходила в Красноярске в 2019 году. На этих стартах челябинка завоевала четыре медали — золото, серебро и две бронзы.

Выступила спортсменка и на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, однако ей немного не хватило для того, чтобы завоевать медаль. Тем не менее, специалисты рассматривают Екатерину Ефременкову как одну из претендентов на награды на предстоящей в 2022 году в Пекине Олимпиаде.

Юлия Халилова (легкая атлетика)

А теперь настало время познакомиться с восходящей звездочкой южноуральской легкой атлетики. Юлия Халилова занимается ходьбой. До недавнего времени о ней могли знать лишь ограниченный круг специалистов. Но в этом году ей удалось громко заявить о себе.

Она впервые отправилась на международные старты. И сразу на первенство Европы в Таллин — один из главных стартов сезона для ходоков ее возраста. Челябинской спортсменке удалось не просто выиграть турнир, но и показать лучший результат сезона в мире.

«Это была моя самая важная победа в карьере. Изначально надеялась быть в тройке призеров. Но у меня карьера только начинается и, надеюсь, главные мои успехи и достижения впереди. Пока же мне предстоит много над собой работать для того, чтобы результаты росли в гору», — считает Юлия Халилова.

Спортсменка увлекается рисованием картин по номерам, чтением книг и компьютерными играми. Для нее важно находить возможность провести время с друзьями и семьей. Это помогает отвлечься от изнурительных тренировочных сборов. Для Юлии на первом месте в людях честность, добросовестность и чувство юмора. Есть, правда, и другие качества, которые ей импонируют, но эти три основополагающие.

Алена Красовская (скалолазание)

Симпатичная и обаятельная спортсменка из Миасса — одна из тех, у кого вряд ли могут быть какие-то фобии или страхи. И уж точно не может быть в принципе боязни высоты. Цепкие и натренированные руки вкупе с растяжкой и умением балансировать в сложных ситуациях помогают ей достигать отличных результатов в скалолазании.

В этом виде спорта у нее сразу все пошло как по маслу. Благо, в миасской школе по скалолазанию Алена попала к одну из сильнейших специалистов по этому виду спорта — Алевтине Цвиренко. Опытный педагог и тренер помог девушке не только полюбить скалолазание, но и раскрыть весь свой потенциал.

Уже в 16-летнем возрасте Алена Красовская сотворила настоящую сенсацию, выиграв золотую медаль на чемпионате мира. Да еще и среди взрослых спортсменов! Затем были медали на чемпионатах Европы, юношеских Олимпийских играх, других крупных международных стартах. Как результат — получение звания мастер спорта международного класса. В нашей стране найдется не так много спортсменов, которые обладают таким высоким спортивным званием.

«Мне нравится то, чем занимаюсь — это интересный и зрелищный вид спорта, который пользуется большой популярностью во многих странах мира. Не случайно его включили в программу летних Олимпийских игр. Буду стремиться к тому, чтобы пробиться в состав российской команды — есть огромное желание выступить на ОИ-2024 в Париже», — говорит Алена Красовская.

Сейчас спортсменка учится в Москве на тренера в РГУФКе. Любит читать художественную литературу, рисовать в скетчбуке и иногда даже писать на холсте. «Люблю еще выезды на природу. Это дает огромную энергию, а вместе с тем помогает прийти в гармонию и поднимает силу духа», — объясняет Алена.

Дина Гизатулина (борьба на поясах, дзюдо)

Еще на одной нашей героине наверняка задержат взгляд ценители Востока и ее культуры. Девушка, родившаяся в Кунашакском районе, чтит мусульманские традиции. В их основе — крепкие семейные отношения и уважение к взрослым. Стоит ли удивляться тому, что свободное время Дина предпочитает проводить дома в кругу близких родственников.

У спортсменки очень яркие и выразительные глаза. Возможно, они и помогают Дине сокрушать соперниц в борьбе на поясах. Здесь южноуральская спортсменка добилась всего, что только можно пожелать — стала чемпионкой мира в 2018 году, еще дважды подтверждала звание сильнейшей на планете. И теперь пробует свои силы в олимпийском виде — дзюдо.

«Участие в соревнованиях дало мне возможность увидеть мир, познакомиться с бытом и культурой многих народов. Я восхищаюсь нашим миром и обожаю путешествовать, узнавать что-то новое, получать эстетическое удовольствие от красот природы», — с восторгом рассказывает Дина Гизатулина.

У спортсменки немного хобби и увлечений. Но мужчинам наверняка понравится то, что девушка любит наводить порядок в доме и радовать близких подарками. А еще спортсменка любит кататься за рулем авто по ночному Челябинску. Однако вряд ли стоит рассчитывать на то, что для вас найдется местечко за соседним креслом — Дина избирательно подходит к выбору спутников.

Татьяна Мандолина (бодибилдинг)

В мире бодибилдинга и фитнеса зажглась новая звезда. И не где-нибудь, а в Челябинске. Татьяна Мандолина восхищает судей своими формами на соревнованиях самого высокого уровня. Пожалуй, самый громкий успех к спортсменке пришел в 2020 году. Тогда на чемпионате мира, проходившем в Испании, Татьяна завоевала сразу две золотые медали.

«Я даже не верю, что я сюда добралась — таким сложным, тернистым путем — и выиграла этот турнир. Благодарю всех за поддержку, потому что нее я, наверное, бы сдалась в какой-то момент. А, может, это и не про меня. Спасибо огромное тренер! Мы это сделали вместе! Тебя ждет звание „Заслуженный тренер России“. Я очень рада, что не подвела тебя», — такими были первые слова и эмоции Татьяны Мандолины после победы.

Две недели назад Татьяна вновь напомнила о себе, став абсолютной чемпионкой престижнейшего турнира «Арнольд Классик». Том самом, который в 1988 году основал известный актер и политик Арнольд Шварценеггер.

Спортсменка не продолжает останавливаться на достигнутом. Она стремится доказать всем, что бодибилдинг и фитнес — красивый вид спорта, в котором девушки могут не только «сделать» себе красивую и стройную фигуру, но и преуспеть в спортивных состязаниях.

Эльвина Каримова (водное поло)

В женской ватерпольной команде «Динамо-Уралочка» из Златоуста все девушки как на подбор стройные и красивые. И с титулами у них все в порядке — благо, клуб считается одним из сильнейших не только в России, но и Европе. Но все-таки Эльвина Каримова в этом коллективе безусловный лидер и авторитет. К тому же с симпатичным и обаятельным лицом.

Водным поло Эльвина Каримова занимается уже 18 лет. И это при том, что ей всего 26. Чего только она не выигрывала! Самая важная и желанная медаль — бронза Олимпийских игр, которую спортсменка завоевала в составе сборной России на Играх-2006 в Рио-де-Жанейро.

На последней Олимпиаде в Токио наша команда осталась в шаге от призового места, заняв четвертое место. Однако главную свою награду Эльвина все же получила по возвращении домой. В челябинском аэропорту ее ждал с предложением руки и сердца любимый молодой человек. Она, конечно же, ответила согласием.

У Эльвины Каримовой два высших образования. Любит путешествовать и ненавидит долго сидеть на одном месте. В людях ценят доброту, простодушие и верность. В свободное время для души пробует себя в роли визажиста.

Кристина Новицкая (тяжелая атлетика)

Признайтесь честно, какие ассоциации у вас возникают при слове «тяжелая атлетика»? А если узнаете, что этим видом спорта занимается девушка? Уверен, что в своем воображении вы нарисуете образ сильной и грузной атлетки. И вы явно будете удивлены, когда внимательно посмотрите на эту героиню. Никогда не подумаешь, что Кристина Новицкая занимается таким не «женским» видом спорта.

Между тем, она не просто занимается, а выигрывает всех и вся на соревнованиях самого высокого уровня. В 2016 и 2018 году южноуральская спортсменка выиграла первенство Европы среди юниоров. В 2019 году ей удалось громко заявить о себе уже на взрослом уровне, завоевав бронзу на континентальном чемпионате. Все указывало на то, что Кристина войдет в состав сборной страны и отправится на Олимпийские игры. Но сначала пандемия и перенос соревнований, а затем и допинговые скандалы в Федерации тяжелой атлетики России помешали это сделать.

Зато у Кристины появилась возможность заняться образованием. Она оканчивает учебу на последнем курсе ЮУрГУ, в свободное от тренировок время изучает английский язык и читает книги. И призналась автору строк, что если бы позволяло время, каждый день помогала бы приютам для животных. Она братьев наших меньших просто обожает.

«Еще мне нравятся люди с хорошим чувством юмора — открытые и общительные. Сама по себе я очень добрая и ненавижу, когда кто-то начинает этим пользоваться. Поэтому стараюсь общаться с такими же близкими по духу мне людьми», — говорит Кристина Новицкая.

Эльвира Хайруллина (велоспорт)

Экстрим и скорость — вот два главных фактора, которые заставили спортсменку из Копейска на 20 лет задержаться в велоспорте. Будучи маленькой девочкой Эльвира где только себя ни пробовала, занималась в разного рода секциях и кружках. Но больше чем на полгода нигде не задерживалась. Но стоило ей покататься на велосипеде, как сразу поняла — это то, что ей близко по духу.

Наилучших результатов спортсменка добилась в маунтинбайке, то есть в состязаниях на горном велосипеде. А здесь своя специфика — мало крутить педали, на первый план выходят выносливость и физические данные. С этим у девушки все в порядке — достаточно беглого взгляда на фотографии, чтобы увидеть очертания мышц рук и ног.

Но, думаю, вы согласитесь, что эти самые мышцы никак не портят женскую фигуру. Наоборот, подчеркивают ее.

«Я большую часть своей жизни посвятила этому прекрасному виду спорта. Столько событий произошло! Были много падений, повреждений и серьезных травм. Но это ничто в сравнении с тем, как много приятных эмоций и впечатлений я получила. И даже не представляю как бы сложилась моя жизнь, если однажды с девчонками не села за руль велосипеда», — вспоминает Эльвира Хайруллина.

Спортсменка закончила УралГУФК, по-прежнему продолжает оставаться одной из сильнейших гонщиц в маунтинбайке. Но уже начинает задумываться о завершении карьеру. В ближайшее время Эльвира собирается выйти замуж и начать новый этап в своей жизни.

Яна Крашенинина (хоккей)

«В хоккей играют настоящие мужчины!» — эти слова из легендарной песни 70-х годов не теряют своей актуальности и сейчас. Вот только могут они относиться теперь не к только сильной половине человечества, но и прекрасным дамам. Яна Крашенинина одна из них.

Она родилась и выросла в Челябинске, вот только вынуждена была уехать в Московскую область. Там она состоялась как игрок и даже стала бронзовым призером юношеских Олимпийских игр. Этим летом в родном городе решили воссоздать женский профессиональный хоккейный клуб. И Яна с радостью согласилась вернуться в Челябинск, готовится помочь «Белым медведицам» успешно выступить в Женской хоккейной лиге.

«Меня редко называют по имени, чаще зовут Крашем — фамилия звучная. Я еще учусь в школе, поэтому много свободного времени посвящаю учебе — читаю много книг про спортивную психологию и планирую поступать в институт на эту специальность», — говорит спортсменка.

У нее уже есть свой маленький бизнес, связанный с украшениями ручной работы. И еще Краш тонкий ценитель розового цвета — нравятся вещи и другие предметы в этих тонах. Яна еще не активный пользователь соцсетей, но планирует завести личный инстаграм, чтоб радовать своих поклонников ярким и интересным контентом.

Сабина Гилязова (дзюдо)

Все представленные в нашем рейтинге спортсменки честолюбивые и целеустремленные. Они много времени и сил положили на то, чтобы добиться максимального результата, успешно выполнять поставленные задачи. Сабина Гилязова — яркий тому пример. Южноуральская дзюдоистка уже много лет входит в состав сборной России и сделала невероятный рывок в карьере для того, чтобы получить путевку на Олимпийские игры в Токио. И ведь почти добилась желаемой цели, выполнив условия отбора. Увы, но тренерский штаб сборной сделал ставку на другую российскую спортсменку, а Сабину включил в состав резервистов.

«Все мои мечты связаны с дзюдо. Я хочу достичь высоких вершин в спорте. Поэтому все другие события в жизни уходят на второй план. График тренировок и соревнований у меня достаточно плотный. Поэтому, если появляется свободное время первым делом мчусь к родителям и провожу его с семьей. Я привыкла к такому режиму и дисциплине», — честно признается Гилязова.

Лучшая «разгрузка» от спорта для Сабины — это устроить прогулку по магазинам, почитать книгу или послушать музыку. Любит она вкусно покушать или сходить в кино. Одного такого дня, как говорит сама спортсменка, ей достаточно, чтобы восстановиться и немного развеяться от насыщенного спортивного режима.

В людях ценит открытость и надежность. Таких, на которых всегда можно положиться. Ценит те качества, которые есть у нее самой — упорство и требовательность к себе. Наверное, этими качествами должны обладатель в большей степени мужчины. Девушкам, по мнению Сабины, достаточно оставаться добрыми, скромными и порядочными.

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)

Вот мы и подошли к самому главному. Челябинскую конькобежку, вне всяких сомнений, можно смело назвать зимней королевой в южноуральском спорте. По титулам и регалиям ей точно нет равных. Она уже больше 10 лет выступает на самом высоком уровне, являясь одним из лидеров сборной России.

Ольга Фаткулина девять раз (!) становилась призером чемпионатов мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях (1 золотая, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей), трижды завоевывала титул лучшей конькобежки Европы. Принесла сборной России серебряную медаль на домашней Олимпиаде в Сочи.

Спортсменка из Челябинска — яркий пример того, как можно добиться успехов в спорте даже в том случае, когда все складывается против тебя. Ольга в 6-летнем возрасте с братом осталась без родителей и жила вместе с дядей и бабушкой вчетвером в небольшой квартире. И кто знает, как бы сложилась ее судьба, если б в 9-летнем возрасте она не оказалась в конькобежной школе.

Она своим терпением и трудом заработала себе на квартиру и машину, сколотила достаточный для безбедного существования капитал, вошла в элиту мирового конькобежного спорта и является одной из наших главных надежд на предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине.

Татьяна Минина (тхэквондо)

А вот и наша «летняя» королева! Тхэквондистка Татьяна Минина, пожалуй, вне конкуренции по совокупности своих достижений и вклада в развитие южноуральского спорта. По крайней мере в летних видах спорта точно. Одни титулы и регалии спортсменки можно перечислять долго. Назовем главные: она — пятикратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов мира и обладатель серебряной медали Олимпийских игр-2020 в Токио.

Подопечная Александра Энса и Анны Селютиной из СШОР «Коре» стала единственной южноуральской спортсменкой, кому удалось стать призером на последней Олимпиаде в Токио. И она очень была близка к тому, чтобы завоевать золото, не хватило самой малости в финальном поединке против американской соперницы.

«В Тане соединились, на мой взгляд, несколько хороших для спортсмена качеств — позитивный настрой и большая целеустремленность, нацеленность на результат. Это помогает ей добиваться успехов», — считает директор СШОР «Коре» Максим Карпов.

Челябинской спортсменке всего 24 года и есть уверенность в том, что это далеко не последний ее успех. Тем более, что у нее есть крепкий и надежный тыл — супруг Константин помогает ей добиваться поставленных задач, во многом ее поддерживает и где-то даже советует. Есть у спортсменки сильный тандем тренеров, каждый из которых выполняет важную задачу в достижении результатов. Ну, а главное — сама Татьяна из разряда тех амбициозных спортсменок, которая ставит перед собой всегда максимальные задачи. И, как правило, успешно их решает.

Спасибо вам, наши прекрасные и обаятельные, сильные и красивые спортсменки! За то, что вы есть и не только радуете нас своими яркими победами, но и восхищаете своей природной красотой!