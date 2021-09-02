Женский клуб «Челбаскет-Славянка» одержал победу в первом матче в своей истории

На своей площадке баскетболистки выиграли у соперниц из ЮУрГУ — 73:64

Сегодня, 2 сентября, в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской состоялся первый официальный матч для созданного этим летом женского баскетбольного клуба «Челбаскет-Славянка». В дебютном поединке челябинки одержали победу над командой БК «ЮУрГУ» — 73:64, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Лучшим игроком в составе «Челбаскет-Славянка» стала Мария Ушакова, собравшая дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. Поддержали ее лидерские качества и партнеры по команде. С первых минут хозяева площадки обозначили свое преимущество, вели по ходу всего матча и довели дело до победы.

Уже завтра, 3 сентября, команды проведут повторный товарищеский матч. Напомним, что женский молодежный проект «Челбаскет-Славянка», созданный этим летом, выступит в Детско-юношеской баскетбольной лиге — первенстве России по баскетболу среди девушек 18 лет и моложе.

Автор: Степан Тимощук.