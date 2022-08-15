Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» сыграет четыре контрольных матча Челябинская команда перед стартом сезона проверит силы в играх с «Агиделью»



Первые два поединка пройдут 20 и 21 августа в Челябинске на тренировочной площадке дворца спорта «Юность». А в конце месяца, 29 и 30 августа, «Белые медведицы» сыграют ответные матчи в Уфе.



Напомним, что капитан челябинской команды Екатерина Прозорова в интервью Первому областному информагентству



Также в нынешнем

Сегодня, 15 августа, женский хоккейный клуб «Белые медведицы» объявил, что сыграет четыре контрольные игры перед стартом Женской хоккейной лиги в сезоне-2022/23. Все матчи челябинская команда проведет против уфимской «Агидели», сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».Первые два поединка пройдут 20 и 21 августа в Челябинске на тренировочной площадке дворца спорта «Юность». А в конце месяца, 29 и 30 августа, «Белые медведицы» сыграют ответные матчи в Уфе.Напомним, что капитан челябинской команды Екатерина Прозорова в интервью Первому областному информагентству поделилась ожиданиями от предстоящего нового сезона , вспомнила, с чего начиналась ее карьера и каким образом встретили ее в Челябинске нынешние партнеры по команде.Также в нынешнем межсезонье в штабе челябинского клуба произошли изменения в тренерском штабе, а команда усилилась опытными и титулованными хоккеистками.

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