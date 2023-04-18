Защитник «Трактора» Илья Карпухин вошел в расширенный состав сборной «России 25»

Товарищеские матчи против сборной Белоруссии пройдут в Челябинске 2 и 3 мая

Федерация хоккея России внесла изменение в расширенный список состава сборной «России 25», которая проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии в Челябинске 2 и 3 мая. В расположение национальной команды вызван защитник челябинского клуба «Трактор» Илья Карпухин, сообщает пресс-служба ФХР.Накануне в сборную вошли еще три южноуральских хоккеиста — форвард «Трактора» Максим Шабанов, а также хоккеисты, игроки «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев.Челябинск станет первым городом в рамках турне «Лига ставок. Большой тур сборной», где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Игры пройдут 2 и 3 мая в ледовой арене «Трактор», начало поединков — в 18:30.В расширенный состав сборной «Россия 25» вошли 49 человек: 6 вратарей, 16 защитников и 27 нападающих. Кроме того, был назначен главный тренер сборной молодых звезд. Им стал Роман Ротенберг, который также возглавляет питерский СКА.Добавим, что в Челябинске уже открыли продажу билетов на матчи сборной России по хоккею. Приобрести их можно на сайтах ХК «Трактор», сайте ФХР и Kassir.ru. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от сектора.