Федерация хоккея России внесла изменение в расширенный список состава сборной «России 25», которая проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии в Челябинске 2 и 3 мая. В расположение национальной команды вызван защитник челябинского клуба «Трактор» Илья Карпухин, сообщает пресс-служба ФХР.
Накануне в сборную вошли еще три южноуральских хоккеиста — форвард «Трактора» Максим Шабанов, а также хоккеисты, игроки «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев.
Челябинск станет первым городом в рамках турне «Лига ставок. Большой тур сборной», где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Игры пройдут 2 и 3 мая в ледовой арене «Трактор», начало поединков — в 18:30.
В расширенный состав сборной «Россия 25» вошли 49 человек: 6 вратарей, 16 защитников и 27 нападающих. Кроме того, был назначен главный тренер сборной молодых звезд. Им стал Роман Ротенберг, который также возглавляет питерский СКА.
Возрастное ограничение: 6+
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