Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.27 +0.6 72.83 +0.71
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Игрок НХЛ Евгений Дадонов проведет зарядку для челябинцев

Игрок НХЛ Евгений Дадонов проведет зарядку для челябинцев

Нападающий «Флорида Пантерз» приглашает на разминку в Сад Победы.
сегодня в 12:51
  |  Спорт

В предстоящую субботу южноуральский легионер, нападающий американского клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов примет участие в полюбившейся челябинцам акции. Хоккеист проведет утреннюю зарядку, присоединиться к которой смогут все желающие. Мероприятие пройдет на площадке в Тракторозаводском районе.

2 июня на театральной площади в Саду Победы нападающий раскроет секреты хорошей разминки. Получите заряд энергии на всю неделю! — анонсировали организаторы.

После спортивной разминки пройдет автограф-сессия, где челябинцы смогут познакомиться с хоккеистом и сделать с ним селфи на память.

Напомним, акция «Зарядка со звездой» в прошлом году привлекла множество участников. Секретами делились хоккеист Евгений Кузнецов, абсолютная чемпионка по фитнесу Светлана Кочкина, конькобежка Ольга Фаткулина и другие.

Общество
Дельфин в «шлеме» станет героем зарядки со звездой в Челябинске
06.09.2017
Дельфин в «шлеме» станет героем зарядки со звездой в Челябинске
Спорт
Ватерполистки «Динамо-Уралочка» провели утреннюю зарядку в Златоусте
11.08.2017
Ватерполистки «Динамо-Уралочка» провели утреннюю зарядку в Златоусте
Спорт
Ольга Фаткулина раздаст челябинцам автографы во время «Зарядки со звездой»
08.08.2017
Ольга Фаткулина раздаст челябинцам автографы во время «Зарядки со звездой»
Общество
Девушки из группы поддержки «Трактора» проведут утреннюю зарядку на ЧТЗ
17.08.2016
Девушки из группы поддержки «Трактора» проведут утреннюю зарядку на ЧТЗ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири
сегодня в 12:56
Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири
Спорт
сегодня в 12:51
Игрок НХЛ Евгений Дадонов проведет зарядку для челябинцев
Общество
МЧС прибыло на берег пруда в Локомотивном
сегодня в 12:43
МЧС прибыло на берег пруда в Локомотивном
Общество
Южноуральского предпринимателя отправили под суд за торговлю «просрочкой»
сегодня в 12:20
Южноуральского предпринимателя отправили под суд за торговлю «просрочкой»
Общество
Три дня выходных ждут россиян после удлиненной рабочей недели
сегодня в 11:52
Три дня выходных ждут россиян после удлиненной рабочей недели
Общество
Цены на бензин взлетели почти на 1 рубль за неделю
сегодня в 11:39
Цены на бензин взлетели почти на 1 рубль за неделю
Общество
50 лучших спиннингистов ждут на Кубке по гуманной ловле форели на Южном Урале
сегодня в 11:08
50 лучших спиннингистов ждут на Кубке по гуманной ловле форели на Южном Урале
Общество
Челябинский аэропорт нашел источник финансирования на реконструкцию
сегодня в 10:46
Челябинский аэропорт нашел источник финансирования на реконструкцию
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6