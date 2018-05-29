/ Игрок НХЛ Евгений Дадонов проведет зарядку для челябинцев

Нападающий «Флорида Пантерз» приглашает на разминку в Сад Победы.

В предстоящую субботу южноуральский легионер, нападающий американского клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов примет участие в полюбившейся челябинцам акции. Хоккеист проведет утреннюю зарядку, присоединиться к которой смогут все желающие. Мероприятие пройдет на площадке в Тракторозаводском районе.

2 июня на театральной площади в Саду Победы нападающий раскроет секреты хорошей разминки. Получите заряд энергии на всю неделю! — анонсировали организаторы.

После спортивной разминки пройдет автограф-сессия, где челябинцы смогут познакомиться с хоккеистом и сделать с ним селфи на память.

Напомним, акция «Зарядка со звездой» в прошлом году привлекла множество участников. Секретами делились хоккеист Евгений Кузнецов, абсолютная чемпионка по фитнесу Светлана Кочкина, конькобежка Ольга Фаткулина и другие.