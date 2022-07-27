Захар Чернявский станет главным тренером баскетбольного клуба «Славянка»

Контракт со специалистом будет подписан на один сезон

Челябинский баскетбольный женский клуб «Славянка» возглавит Захар Чернявский, имеющий большой опыт работы с молодыми и песпективными юниорскими командами. 29-летний специалист ранее входил в штаб юниорской сборной России (U16). Сегодня, 27 июля, руководство БК «Челбаскет», в структуру которого и вошла «Славянка», объявил имя нового главного тренера женского клуба.

Захар Чернявский родился и вырос в Тольятти. Здесь же и начал свою тренерскую карьеру, возглавив команду «Красные крылья» на базе местной спортшколы. С ней начинающий специалист вышел в финал первенства России, где занял четвертое место.

В 2016 году окончил Высшую школу тренеров в Санкт-Петербурге. С 2016 года возглавлял команду «УОР Москомспорта им. А. Я. Гомельского» в Москве. В 2019 году был приглашен в тренерский штаб юниорской женской сборной России (U18), с которой завоевал золотые медали первенства Европы.

«Когда мне предложили возглавить команду с большой историей и традициями, я согласился практически сразу. Я долгое время работал с детскими и резервными сборными Москвы и России, накопился определенный опыт и компетенции. Возможность поработать со взрослой командой — это новый вызов и точка роста для меня как специалиста», — сообщил корреспонденту Первого областного информагентства Захар Чернявский.

Среди его воспитанниц — несколько победительниц первенства Европы, которые играют ключевые роли в молодежных командах чемпионата страны, — Екатерина Кошечкина, Анастасия Бочарова, Кристина Савкович, Вероника Логинова, Олеся Туманова, Елизавета Хлапова, Анна Ситникова (все — «НБА», Москва), Дарья Аникина («УГМК-Юниор», Екатеринбург), Ксения Филимонова («Динамо-фарм», Курск).

Напомним, вчера руководство БК «Челбаскет», в структуру которого вошла и «Славянка», объявил о возрождении после 7-летнего перерыва женского профессионального баскетбольного клуба.