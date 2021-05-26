Южноуральцы выиграли семь медалей на чемпионате России по дзюдо среди слабослышащих

Четыре награды завоевали представители Магнитогорска

Семь медалей разных достоинств завоевали дзюдоисты Челябинской области на чемпионате России среди инвалидов по слуху. Соревнования проходили в Зеленограде. В активе южноуральских спортсменов — одно золото, три серебряные и три бронзовые награды.



Чемпионкой страны в десятый раз стала дзюдоистка из Магнитогорска Наталья Дроздова. Три серебряные медали команде Челябинской области также принесли дзюдоисты из города металлургов — Алина Поздеева, Жанна Кузнецова и Марс Зияков. Третьи места на турнире выиграли Василиса Кушко, Илья Ишметьев и Алексей Еськов.

«За медали спорили полторы сотни дзюдоистов из 33 регионов. Челябинская область заняла третье командное место. Чемпионы России выступят в чемпионате мира, который состоится в октябре. В пригороде Парижа Версале. Представители областного центра тренируются у Владимира Гусельцева и Евгения Берсенёва, а слабослышащие спортсмены из Магнитки занимаются под руководством заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта Юлии Молодцовой»,— рассказали ИА «Первое областное» в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.

Отметим, Наталья Дроздова является двукратной сурдлимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Среди достижений Алины Поздеевой и Жанны Кузнецовой — призовые места на Сурдлимпийских играх. Илья Ишметьев является чемпионом Европы.

Добавим, в 2023 году в Магнитогорске может состояться чемпионат мира по дзюдо среди глухих. Предложение в конце апреля поступило от президента Сурдлимпийского комитета России Валерия Рухлядева.