Семь медалей разных достоинств завоевали дзюдоисты Челябинской области на чемпионате России среди инвалидов по слуху. Соревнования проходили в Зеленограде. В активе южноуральских спортсменов — одно золото, три серебряные и три бронзовые награды.
Чемпионкой страны в десятый раз стала дзюдоистка из Магнитогорска Наталья Дроздова. Три серебряные медали команде Челябинской области также принесли дзюдоисты из города металлургов — Алина Поздеева, Жанна Кузнецова и Марс Зияков. Третьи места на турнире выиграли Василиса Кушко, Илья Ишметьев и Алексей Еськов.
«За медали спорили полторы сотни дзюдоистов из 33 регионов. Челябинская область заняла третье командное место. Чемпионы России выступят в чемпионате мира, который состоится в октябре. В пригороде Парижа Версале. Представители областного центра тренируются у Владимира Гусельцева и Евгения Берсенёва, а слабослышащие спортсмены из Магнитки занимаются под руководством заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта Юлии Молодцовой»,— рассказали ИА «Первое областное» в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.
Отметим, Наталья Дроздова является двукратной сурдлимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Среди достижений Алины Поздеевой и Жанны Кузнецовой — призовые места на Сурдлимпийских играх. Илья Ишметьев является чемпионом Европы.
Добавим, в 2023 году в Магнитогорске может состояться чемпионат мира по дзюдо среди глухих. Предложение в конце апреля поступило от президента Сурдлимпийского комитета России Валерия Рухлядева.