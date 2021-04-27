Чемпионат мира по дзюдо среди слабослышащих может пройти в Магнитогорске

Городу металлургов предложили провести соревнования в 2023 году

Магнитогорск может стать местом проведения чемпионата мира по дзюдо среди слабослышащих. Соответствующее предложение поступило от президента Сурдлимпийского комитета России Валерия Рухлядева. Это подтвердил ИА «Первое областное» исполнительный директор федерации дзюдо Магнитогорска Роман Козлов. По его словам, сейчас предложение о проведении турнира отправлено губернатору региона Алексею Текслеру.



«Поступило предложение в 2023 году на проведение чемпионата мира. Предложение сформировано на губернатора Алексея Текслера. Его озвучил президент Сурдлимпийского комитета Валерий Рухлядев. Мы готовы к проведению. Если правительство утвердит — то мы будем его проводить. У области сильная команда, примерно 5—6 человек будут бороться от нашего региона», — рассказал исполнительный директор федерации дзюдо Магнитогорска Роман Козлов.

Отметим, Магнитогорск не в первый раз принимает подобные соревнования мирового уровня. Так, в городе металлургов совместно с Ханты-Мансийском в 2015 году прошли XVIII Сурдлимпийские зимние игры. В магнитогорской части прошли соревнования по горным лыжам. Кроме того, в 2020 и 2021 годах на горнолыжном курорте «Банное» прошел этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант».